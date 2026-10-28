Adana Kozan'da kamyonla çarpışan otomobilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana Kozan'da kamyonla çarpışan otomobilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Kadirli kara yolunda kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların nişan töreni için Hatay'dan kente geldikleri öğrenildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kozan- Kadirli kara yolunda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonla otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İsmet İ. (62), Mehmet İ. (54), Mustafa Ç. (63) ve Halit T. (61) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, nişan töreni için Hatay'dan kente geldikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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