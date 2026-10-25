Adana Kozan'da kontrolden çıkan hafif ticari araç 2 araca çarptı, kaza kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki 2 araca ve iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karacaoğlan Mahallesi'nde F.T. idaresindeki 01 ABV 17 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobil ve SUV tipi araç ile bir iş yerine çarptı.

Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.