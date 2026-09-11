Adana Kozan'da motosikletin bisiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.S. idaresindeki 01 AVR 738 plakalı motosiklet, Karacaoğlan Mahallesi'nde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan R.T'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada sürücü H.S. ve motosikletteki M.K.K. ile bisikletli R.T. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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