Adana Kozan'da orman yangını çıktı; havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adana'nın Kozan ilçesinde Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve söndürme helikopterleri, yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını ??? çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA
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