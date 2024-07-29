Adana Kozan'da Orman Yangını: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana Kozan'da Orman Yangını: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor

Adana Kozan\'da Orman Yangını: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bazı evler zarar gördü, ancak can kaybı yaşanmadı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

29.07.2024 11:13
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 326 personel, 5 helikopter, 2 söndürme uçağı, 29 arazöz, 14 ilk müdahale aracı, 15 su ikmal aracı, 16 su tankı ve 8 iş makinesi yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.

"Çok şükür can kaybımız yok"

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, yangında bazı evlerin zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Köşger, "Ormanlık alandan ziyade birkaç meskun mahalde ve ziraat arazilerinde sıkıntılı durum var. Arkadaşlarımız şu an bütün imkanlarla müdahale ediyorlar. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

"Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinde poyraz nedeniyle yayıldığını anlattı.

Orman personeli, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin birlikte çalıştığını dile getiren Karalar, şöyle konuştu:

"Sanki kontrol altına alınmış gibi. Yangında 10 ev zarar gördü. Allah'a şükürler olsun ki can kaybı yok. Orman Bölge Müdürlüğüne, itfaiye ekiplerimize, AFAD'a teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve doğru müdahale edildi. Biliyorsunuz helikopter ve uçakların müdahalesi hemen yayılmayı engelliyor."

Karalar, bazı mahallelerin boşaltıldığını belirterek, "Dumandan etkilenen personel var ama can kaybı yok. Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz. Gerekli yardımı yapacağız. Geçen yıl depremde zarar gören 150'nin üstünde evi biz onardık. Şimdi burada hangi ev hasar görmüşse maliklerle görüşüp üzerimize düşeni yapacağız. Yangının çıkış sebebi belli değil, şu anda tespit edilemedi. Bu sıcaklarda yangınlar o kadar kolay çıkıyor ki... İnşallah bir sabotaj, ihmal yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yangının geniş alanda etkili olduğunu dile getiren Karalar, çalışmaları takip ettiklerini kaydetti.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını aktardı.

İkametinde zarar oluşan vatandaşlardan Mehmet Öz ise "Muhtemelen yanan kozalak çardağa fırladı. Çardakta çıkan yangın evin içine sıçradı. Evimiz komple yandı, zararımız çok." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yangında mahalledeki bazı arı kovanlarında zarar oluştuğu görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Kozan'da Orman Yangını: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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