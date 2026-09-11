Adana Kozan'da takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı, biri Adana'ya sevk edildi
Adana'nın Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ciddi olan bir yaralı Adana'daki hastaneye sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ergenuşağı Mahallesi'nde E.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.A, D.T, F.T, D.T. ve F.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan İ.A'nın Adana'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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