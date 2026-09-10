Adana Kozan'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin hektar kül oldu - Son Dakika
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Adana Kozan'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin hektar kül oldu

Adana Kozan\'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin hektar kül oldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına müdahale sürerken, bölgede yaklaşık 2 bin hektara yakın ormanın kül olduğu belirtildi. Enerjisi düşürülen yangından etkilenen alan dronla havadan görüntülenirken, Doğanalanı Mahalle Muhtarı köylülerin de müdahaleye destek verdiğini söyledi.

YAKLAŞIK 2 BİN HEKTAR ORMAN YANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına müdahale sürerken, bölgede yaklaşık 2 bin hektara yakın ormanın kül olduğu belirtildi. Enerjisi düşürülen yangından etkilenen alan da dronla havadan görüntülendi.

Doğanalanı Mahalle Muhtarı Yunus Bekçi, yangına müdahaleye köylülerin de destek verdiğini belirterek, "İlk gün saat 00.03'te haberim oldu ve orman işletme personeline durumu bildirdim. Yangının fotoğrafını çekip, kendilerine gönderdim. Akabinde traktörüme bağladığım tankerle müdahale etmek istedim. Köylülerle birlikte yanma riskine rağmen buraya ulaşan personele yardım ettik. Şu an rüzgar dindi, hava biraz rahatladı. İnşallah yangın sönecek" diye konuştu.

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Kozan'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin hektar kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin hektar kül oldu - Son Dakika
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