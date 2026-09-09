Adana Kozan'daki orman yangınının enerjisi düşürüldü, ekipler kontrol için çalışıyor
Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,
Kaynak: DHA
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