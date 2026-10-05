Adana Kozan ve İmamoğlu'nda 11 hükümlü yakalandı, taksirle öldürme zanlısı tutuklandı

Adana Kozan ve İmamoğlu'nda 11 hükümlü yakalandı, taksirle öldürme zanlısı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan ve İmamoğlu'nda 11 hükümlü ile 1 firari şüpheli yakalandı. Kozan'da 43 noktada 450 personelin katıldığı uygulamada 4 firari hükümlü ve taksirle öldürme zanlısı gözaltına alındı, İmamoğlu'nda 7 firari hükümlü yakalandı; hükümlüler cezaevine gönderildi, zanlı tutuklandı.
Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü ile 1 firari şüpheli yakalandı.
Kozan'da polis ekipleri 1 haftada 43 noktada 450 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Çalışmada 4 firari hükümlü ve "taksirle öldürme" suçundan aranan 1 zanlı gözaltına alındı.
İmamoğlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında da 7 firari hükümlü yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen zanlı da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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