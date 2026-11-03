Adana merkezli 3 ilde Aylar suç örgütü operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana merkezli 3 ilde Aylar suç örgütü operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana merkezli 3 ilde Aylar suç örgütü operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Aylar silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 3 ilde 26 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alınırken çok sayıda fişek, şarjör ve dijital materyal ele geçirildi.

Adana merkezli 3 ilde "Aylar" silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, elebaşılığını A.Y'nin yaptığı "Aylar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 3 ilde 26 şüpheliye yönelik polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler 3 ilde belirlenen adreslerde 19 zanlıyı yakaladı, çok sayıda fişek, şarjör ve dijital materyal ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, örgütün kentte özellikle Yamaçlı, Orhangazi ve Özgür mahallelerinde faaliyet gösterdiği ve şüphelilerin maddi menfaat sağlamak amacıyla bir araya gelerek "nitelikli yağma", "silahlı tehdit" ve "iş yeri kurşunlama" gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medyadan örgütün reklamını yaptıkları ve örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları da öne sürüldü.

Ayrıca şüphelilerin yurt dışı telefon numaralarından iş insanlarını arayarak tehdit ettikleri ve haraç topladıklarının tespit edildiği soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıOperasyon3. SayfaGüncelPolisAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:55:19. #7.13#
SON DAKİKA: Adana merkezli 3 ilde Aylar suç örgütü operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android