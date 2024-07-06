Adana, Mersin ve Osmaniye'de Sıcak Hava ve Nem Vatandaşları Etkiliyor - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Osmaniye'de Sıcak Hava ve Nem Vatandaşları Etkiliyor

Adana, Mersin ve Osmaniye\'de Sıcak Hava ve Nem Vatandaşları Etkiliyor

Adana, Mersin ve Osmaniye'de hava sıcaklığının yükselmesi ve nem oranının artmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterirken, Mersin'de nem oranı yüzde 57'ye çıktı. Osmaniye'de ise hissedilen hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken, vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için Karaçay Şelalesi'ne akın etti.

06.07.2024 14:25
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Adana, Mersin ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor.

Hava sıcaklığının gün ortasında 36 dereceye ulaştığı Adana'da, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği Mersin'de ise nem oranı yüzde 57'ye çıktı.

Hissedilen hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Osmaniye'de nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü.

Cadde ve sokakların boş kaldığı Adana, Mersin ve Osmaniye'de dışarıya çıkan vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Osmaniye'de sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise Karaçay Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Osmaniye'de Sıcak Hava ve Nem Vatandaşları Etkiliyor - Son Dakika

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