Adana Milletvekili Bilal Bilici, Obama Vakfı\'nın Liderler Avrupa programına seçildi

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından kurulan Obama Vakfı'nın 2026-2027 Liderler (Obama Foundation Leaders) programına seçilen isimler arasında yer aldı. Bilici, 21 ülkeden 35 kişinin yer aldığı Liderler Avrupa (Leaders Europe) programının 2026-2027 dönemi katılımcıları arasına girdi.

Obama Vakfı tarafından açıklanan programda kamu, özel sektör ve sivil toplum alanlarından isimler yer alıyor. Katılımcılar demokrasi ve sivil katılım, insan hakları ve sosyal kapsayıcılık, iklim ve enerji, kültür ve sanat ile teknoloji ve bilgi güvenilirliği gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor. Programda, YENİ Parti Adane Milletvekili Bilal Bilici'nin yanı sıra Almanya ve Yunanistan parlamentolarından milletvekilleri de bulunuyor.

PROGRAM 21 ÜLKEDEN 35 KATILIMCIYI BİR ARAYA GETİRİYOR

Program kapsamında katılımcılar, liderlik becerilerini geliştirmek, deneyim paylaşımında bulunmak ve birbirleriyle bağlantı kurmak amacıyla düzenli çevrim içi oturumlarda bir araya gelecek. Katılımcılar ayrıca Obama Vakfı'nın küresel ağında yer alan mentorlarla görüşmelere, çeşitli çevrim içi programlara ve özel etkinliklere katılacak.

2020 yılında başlatılan Liderler Avrupa programı, ortak değerler ve değerler temelli liderlik anlayışı çerçevesinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcıları bir araya getiriyor. Program, katılımcılar arasında deneyim paylaşımı ve uluslararası diyaloğun geliştirilmesini amaçlıyor.

2026-2027 Avrupa Liderleri grubu, 21 ülkeden 35 katılımcıdan oluşuyor. Programın bu döneminde siyaset, sivil toplum, özel sektör ve farklı meslek alanlarından isimler yer alıyor.

Bilal Bilici, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi olup aynı zamanda YENİ Parti'nin kurucu üyesi ve Parti Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.