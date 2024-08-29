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Adana'nın asabi kedisi 'Kızım' psikopat çıktı

ADANA - Adana'da kuyumcu dükkanına gelen müşterileri tırmalaması ve rahatsız etmesiyle bilinen kedi 'Kızım'ın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Sabahları ağaçtan ıslık komutuyla inen kedi, gün içerisinde zaman geçirdiği kuyumcu dükkanındaki müşterilere ise zor anlar yaşatıyor.

Adana'da kendisini sevmek isteyen vatandaşları tırmalayan Kuyumcular Çarşısı'nın asabi kedisi 'Kızım', vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Artan tırmalama vakalarının ardından geçtiğimiz günlerde yattığı noktaya 'Dikkat tırmalar' yazısı asılan kedinin yaşamını sürdürdüğü Kuyumcular Çarşısı'na köpekler dahi giremiyor. Bakımlarını kuyumcu esnafının üstlendiği ve kendisini besleyen esnafın dahi sevmekte güçlük çektiği kedinin kuyumcu dükkanına gelen vatandaşlara müdahaleleri ise görenleri gülümsetiyor.

Geceleri ağaçta yaşayan dişi kedi, sabah dükkanı açmaya gelen kuyumcu esnafının ıslığı ile ağaçtan iniyor, gün boyunca ise dükkanın önünden ayrılmıyor.

Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor

Kedinin yıllardır bakımını üstlenen kuyumcu esnafı Levent Altunbüken, "Islığımızı çalıyoruz ve ağaçtan iniyor. Kendisi orada uyur bütün gece. Daha sonrasında dükkanı birlikte açarız ve işimize gücümüze bakarız. Gün içerisinde genelde dükkanda. Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor. Bir de uyuyor zaten başka yaptığı bir şey yok" dedi.

Tırmalama vakaları 'dikkat tırmalar' yazısı astırdı

Artan tırmalama vakalarının ardından kedinin gün boyunca yattığı noktaya 'dikkat tırmalar' yazısı asma gereği duyduğunu belirten Altunbüken, "Seven de var, korkan da var. Genelde korkuyorlar. O kadar ikazımıza rağmen hala gelip elini uzatanlar var. Artık biz de yazı yazma gereği duyduk. Yine de okuyan da okumayan da elini uzatıyor. Tırmalıyor" diye konuştu.

Kediye 'komando' benzetmesinde de bulunan Altunbüken, "Geceleri komando gibi ağaca çıkıyor, tırmanıyor. Komando gibi yatıp sabah da geri geliyor. Hiç buradan ayrılmaz, dükkanı bekliyor" ifadelerini kullandı.