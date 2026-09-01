Adana'nın Ceyhan ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu: 4 tabanca ve tüfek ele geçirildi, 4 gözaltı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ile silahlara ait mühimmat ele geçirilen çalışmada, 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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