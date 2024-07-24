Adana\'nın Feke ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alandaki yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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