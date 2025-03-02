Adana'nın Saimbeyli İlçesi Turizm Cazibe Merkezi Oluyor - Son Dakika
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Adana'nın Saimbeyli İlçesi Turizm Cazibe Merkezi Oluyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kışın kayak, yazın ise doğal güzelliklerin tadını çıkaracak turizm projeleri hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Mahmut Dal, yılın her döneminde aktif kalacak sosyal alanlar inşa ediyor.

02.03.2025 23:34
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Adana'nın Saimbeyli ilçesi turizm için cazibe merkezi olacak

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesi kışın kayak, bahar ve yaz döneminde mavi kelebek, doğal şelaleleri ile turizm potansiyeli olduğu bu nedenle cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmaların başlatımdığı bildirildi.

Saimbeyli Belediyesi olarak halkın sosyal yaşamını zenginleştirmek ve dört mevsim hizmet sunacak modern bir alan oluşturmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede yeni modern yapı ile hedef büyütüklerini söyledi.

Dal, "İlçemizin merkezinde, vatandaşlarımıza hizmet veren bu sosyal alanı yeniliyoruz. Burası kış aylarında atıl durumda kalıyordu. Bu alanı iki farklı bölüme ayırarak, hem kapalı bir mekan hem de sosyal bir alan haline getiriyoruz. Bu bölümlerden biri kafeterya olarak gençlerimize ve halkımıza hizmet verecek. Diğer bölümü ise vatandaşlarımızın kışın da rahatça zaman geçirebilecekleri, keyifle vakit geçirebilecekleri bir mekan olarak düzenliyoruz. Bu projeyle birlikte burayı yılın 365 günü aktif olarak kullanılabilecek bir sosyal alan haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yenileme çalışmaları kapsamında, hem gençlerin hem de ailelerin keyifli zaman geçirebileceği, modern ve çok yönlü bir sosyal alan yapılmasının amaçlandığnı anlatan Dal, "Halkımız için burada yalnızca bir sosyal alan değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerin de düzenlenebileceği, nezih ve çağdaş bir mekan oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projemiz tamamlandığında ilçemizin sosyal yaşamına önemli bir katkı sunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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