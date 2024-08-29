Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre, bugün akşam saatlerine kadar Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Osmaniye ve Kastamonu çevrelerinde, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.