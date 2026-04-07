Adana Portakal Çiçeği Festivali'nde 48 Saat: Bir Karnavalın İzlenimleri

07.04.2026 06:09
Adana'da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Festivali, 1 milyon kişinin katılımıyla büyük bir karnaval havasında geçti. Festivalde, yerel yemekler değerlendirildi, siyasete ara verildi ve toplumsal birlik duygusu pekiştirildi.

Bu yıl ilk defa katıldığım Adana Portakal Çiçeği Festivali, hayatımda unutulmaz bir karnaval yaşattı. Festival, Adana Sheraton Oteli'nin bahçesinde, portakal çiçeklerinden taçlar takan kadınların ve yerel üreticilerin standlarının arasında başladı. Burada, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ayşe Arman ve gastronomi uzmanlarından oluşan bir jüri olarak genç şeflerin yemeklerini değerlendirdik. Festival, Octavio Paz'ın dediği gibi, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren bir mutluluk vahasıydı.

Kortej sırasında, Fatih Altaylı ve Özlem Gürses'e gösterilen büyük ilgi dikkat çekti; Altaylı bir halk kahramanı, Gürses ise kadınların gözünde bir star olmuştu. Ayşe Arman, '01 Ayşe' tişörtüyle festivalin kurucu ablası gibi koşturuyordu. Festivalde, medyanın farklı kesimlerinden gazeteciler bir aradaydı ve bu çeşitlilik hoşuma gitti. Ayrıca, Formula 1 sohbetleri ve esprilerle dolu anlar yaşadık.

Festivalin en önemli özelliği, 48 saat boyunca siyasete ara verilmesi ve hiçbir parti bayrağının veya siyasi sloganın olmamasıydı. Festival Komitesi Başkanı Ali Rıza Bozkurt'un dediği gibi, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir ortam yaratılmıştı. Savaşın sınırlarına yakın bu şehirde, 1 milyon kişinin katıldığı bu festival, bir barış ve birlik mesajı veriyordu. Jüri olarak, Esra Tekin'in 'Yoğurtlu rezene eşliğinde portakallı içli köftesini' birinci seçtik. Bu festivalde her şeyde portakal çiçeğinin kokusunu hissettim ve Adana'yı kutluyorum.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Gastronomi, Güncel, Adana, Son Dakika

