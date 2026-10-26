Adana Pozantı\'da jandarma 6 ton kaçak tütün ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı

Adana Pozantı'da jandarma 6 ton kaçak tütün ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a giden iki tırı durdurup 6 ton kaçak tütün ile bir miktar sigara ve puro ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 tır sürücüsü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.
Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a giden ve kaçak ürün taşıdığı belirlenen iki tırı Pozantı-Niğde Otoyolu'nda durdurdu.
Tırlarda arama yapan ekipler, kaçak 6 ton tütün ile bir miktar sigara ve puro ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 tır sürücüsü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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