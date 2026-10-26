Adana Pozantı'da jandarma 6 ton kaçak tütün ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Pozantı'da jandarma 6 ton kaçak tütün ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Pozantı\'da jandarma 6 ton kaçak tütün ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a giden iki tırı durdurup 6 ton kaçak tütün ile bir miktar sigara ve puro ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 tır sürücüsü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a giden ve kaçak ürün taşıdığı belirlenen iki tırı Pozantı-Niğde Otoyolu'nda durdurdu.

Tırlarda arama yapan ekipler, kaçak 6 ton tütün ile bir miktar sigara ve puro ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 tır sürücüsü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
Gaziantep3. SayfaİstanbulJandarmaPozantıGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:54:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana Pozantı'da jandarma 6 ton kaçak tütün ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei