Adana Pozantı\'da jandarma 6 ton kaçak tütün ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a giden ve kaçak ürün taşıdığı belirlenen iki tırı Pozantı-Niğde Otoyolu'nda durdurdu.

Tırlarda arama yapan ekipler, kaçak 6 ton tütün ile bir miktar sigara ve puro ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 tır sürücüsü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.