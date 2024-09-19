Adana-Pozantı Otoyolu’nda Kaçış Rampaları Can Kurtarıyor - Son Dakika
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Adana-Pozantı Otoyolu’nda Kaçış Rampaları Can Kurtarıyor

Adana-Pozantı Otoyolu’nda Kaçış Rampaları Can Kurtarıyor

Kaçış rampaları, 12 yılda 146 kazayı önleyerek sürücülerin hayatını kurtarıyor.

19.09.2024 12:50
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Adana- Pozantı Otoyolu'nda 12 yıl önce eğimin fazla olduğu bölgeye yapılan 2 kaçış rampası, 146 kazanın önüne geçti.

Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'i Toros Dağları üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan otoyolun Pozantı mevkisine Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünce 2012'de yapılan kaçış rampaları, "hayat kurtaran" uygulama oldu.

Eğimin fazla olduğu otoyolda fren arızası veya lastik patlaması nedeniyle kontrolü kaybeden, tır ya da kamyon gibi ağır vasıtaların şoförleri ile otobüs sürücüleri, Niğde istikametindeki kaçış rampaları sayesinde kaza yapmaktan kurtuldu.

Yüzde 11 yukarı yönlü eğimli, 200 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde, zemini yavaşlamaya yardımcı olması için 60 santimetre derinliğinde mucurla kaplı 2 kaçış rampası, 12 yılda 146 kazayı önlendi.

Öte yandan, otoyolun Mersin istikameti Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde yer alan 2 kaçış rampası da kazaları önlemede kritik rol oynadı.

Araçların kaçış rampasına hızla girmesi güvenlik kameralarında

Sürücülerin kontrolünden çıkan ağır vasıtaların kaçış rampalarına girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yokuş inerken fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan ağır vasıtaların rampaya girerek durabildiği yer alıyor.

Gece ve gündüz kaydedilen görüntülerde, araçların yüksek hızla zemini mucurla kaplı rampalara girmelerinin yaşanabilecek muhtemel büyük kazaları önlediği görülüyor.

"Kaçış rampasına sürdüğümüzde hayatımızı kurtarıyor"

Tır sürücülerinden İsmail Ayten, AA muhabirine, yolun aşağı eğimli kesiminde zaman zaman araçlarının freninde sorun yaşadıklarını söyledi.

Kaçış rampasının kendileri için çok önemli bir uygulama olduğunu vurgulayan Ayten, şöyle konuştu:

"Aracın freni patladığında kaçış rampasına sürdüğümüzde hayatımızı kurtarıyor, araçlarımızı kurtarıyor. Şoförler için çok iyi bir şey. Tecrübesiz şoförler, iniş aşağı nasıl inileceğini ve nasıl çıkılacağını bilmiyor. Çok süratli iniyorlar. Bu nedenle frenler ısındığı için tutmuyor. Bu sefer kaçış rampası olmazsa hiç kurtulma şansı yok. Kaçış rampasına kendisini atabilirse yüzde 99 hayati tehlikesini atlatmış oluyor."

Abdullah Akgedik de kaçış rampalarının kendilerine çok faydasının olduğunu anlatarak, "Özellikle freni patlayan araçlarda kaçış rampası can kurtarır. Biz sürücüler olarak kurallara uymamız lazım. Mesela 'Arabanızı hava ve yol şartlarına göre sürün.' diyor. Ona mutlaka uymamız lazım." dedi.

Erkan Şeker ise "Damlama mevkisinde kaçış rampaları çok iyi. İster istemez araçlarda fren ve balata ısınmasından dolayı frenler patlıyor. Kaçış rampaları çok güzel, arkadaşların hayatını kurtarıyor. Bütün inişli yollarda kaçış rampası olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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