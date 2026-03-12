Adana Şalgamı AB Tescili Aldı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Anadolu'nun eşsiz tadı artık AB tescilli. Geleneksel üretim tekniğiyle asırlardır Adana'da üretilen şalgamımız, AB tescili alan 45'inci ürünümüz oldu. Anadolu'nun kadim lezzetlerini dünyaya tanıtmaya, değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

