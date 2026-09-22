Adana Sarıçam'da 7 katlı apartmanın 5. katındaki yangın kontrol altına alındı

Adana Sarıçam'da 7 katlı apartmanın 5. katındaki yangın kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
ADANA'nın Sarıçam ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçedeki Osmangazi Mahallesi 2061 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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