Adana Sarıçam'da genci öldüren 2 sanıktan biri 19 yıl, diğeri 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştıkları genci tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanıktan biri 19 yıl, diğeri 13 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Mahalle'de 18 Temmuz 2023'te Ekrem İpekten'in (23) öldürülmesine ilişkin Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar C.Ç. (22) ve B.Ç. (19) ile müştekiler ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar ve İpekten arasında husumet olduğunu belirtti.

Olay günü bir pastanede buluşan taraflar arasında tartışma çıktığını anlatan savcı, İpekten'i tabancayla öldürdükten sonra kaçan C.Ç. ve B.Ç'nin "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan C.Ç. savunmasında, İpekten ile aralarındaki sorunu çözmek için pastanede bir araya geldiklerini iddia etti.

İpekten'in kendilerine saldırdığını öne süren C.Ç, şu beyanda bulundu:

"Pastaneye Ekrem İpekten'in 3 arkadaşı geldi. Bize yönelik 'Burada haraç mı kesiyorsunuz?' dediler. Aniden aramızda arbede yaşandı. Karşı tarafı korkutmak amacıyla tabancayla havaya ateş ettim. İpekten'in nasıl vurulduğunu görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

B.Ç. de olay sırasında kendini savunmak için tabancayla havaya ateş ettiğini savundu.

Müştekileri ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından C.Ç'yi 19 yıl, B.Ç'yi ise 13 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'de Ekrem İpekten'in tabancayla öldürüldüğü olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.Ç. ve B.Ç. tutuklanmıştı.