Adana Sarıçam\'da yağışın durdurduğu 4 bin 800 metrelik yol çalışması yeniden başladı

Adana Sarıçam'da yağışın durdurduğu 4 bin 800 metrelik yol çalışması yeniden başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana Büyükşehir Belediyesi, yağışlar nedeniyle ara verilen Sarıçam Eğeciuşağı Mahallesi'ndeki 4 bin 800 metrelik yol yapım çalışmalarına yeniden başladı. Ekiplerin kısa sürede tamamlamayı hedeflediği yolun ardından vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.
(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, yağışlar nedeniyle ara verilen Sarıçam Eğeciuşağı Mahallesi'ndeki 4 bin 800 metrelik yol yapım çalışmalarına yeniden başladı. Yolun kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıçam ilçesi Eğeciuşağı Mahallesi'nde yağmur nedeniyle ara verilen yol yapım çalışmaları yeniden başladı. Ekipler, 4 bin 800 metrelik yolu kısa süre tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.
Kaynak: ANKA
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