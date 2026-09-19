Adana Sarıçam\'da yüzleri kapalı 2 şüpheli iş yerine molotof attı

ADANA, – ADANA'da inşaat malzemeleri satılan iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken, aynı iş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi- bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satışı yapılan iş yerine, yüzleri kapalı 2 şüpheli tarafından molotof kokteyli atıldı. Şüphelilerin fırlattığı molotof kokteyllerinden biri iş yerine isabet ederek yangın çıkardı. Saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak kaçarken, yangını fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerinin ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alarak kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, daha önce aynı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.