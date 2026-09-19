Adana Sarıçam'da yüzleri kapalı 2 şüpheli iş yerine molotof attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Sarıçam'da yüzleri kapalı 2 şüpheli iş yerine molotof attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Sarıçam\'da yüzleri kapalı 2 şüpheli iş yerine molotof attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sarıçam'da inşaat malzemeleri satılan iş yerine yüzleri kapalı 2 şüpheli molotof kokteyli attı, çıkan yangın çevredekilerce söndürüldü. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken aynı iş yerine daha önce silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

ADANA, – ADANA'da inşaat malzemeleri satılan iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken, aynı iş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi- bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satışı yapılan iş yerine, yüzleri kapalı 2 şüpheli tarafından molotof kokteyli atıldı. Şüphelilerin fırlattığı molotof kokteyllerinden biri iş yerine isabet ederek yangın çıkardı. Saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak kaçarken, yangını fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerinin ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alarak kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, daha önce aynı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaSarıçamGüncelİnşaatPolisAdanaOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
01:00
Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı
Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı
00:44
Trump, Grönland’da ’kalıcı güvenlik kontrolü’ konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
00:28
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
00:23
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
23:24
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 02:15:19. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Sarıçam'da yüzleri kapalı 2 şüpheli iş yerine molotof attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement