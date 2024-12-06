Adana Şehir Tiyatroları, 'Papaz Kaçtı' Oyunuyla Mersin'de Sahne Alacak

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Phillip King'in yazdığı Hüseyin İnan Biçer'in yönettiği "Papaz Kaçtı" isimli oyun ile 9 Aralık'ta Mersin'de Yenişehirli tiyatroseverler için sahneye çıkacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mersin Yenişehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Mersin turnesine çıkıyor. "Papaz Kaçtı" isimli oyun, 9 Aralık Pazartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'da perdelerini açacak.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı devam ederken İngiltere'nin küçük bir köyünde Lionel ve eşi Penelope'nin evinde geçen, neredeyse her şeyin birbirine karıştığı tuhaf bir hikaye olarak öne çıkıyor. Olaylar, komşuları Skillon'un Lionel ve eşi Penelope'yi ziyarete gelişiyle başlarken, içinden çıkılmaz bir komediye dönüşüyor.

Dolantı komedisi türündeki oyunu Adana Şehir Tiyatroları'nın deneyimli oyuncusu Hüseyin İnan Biçer yönetirken; Gizem Gülüş Koçoğlu, Doğukan Uğurlugülbüken, Tufan Naharcı, Nermin Sanberk, Nimet Görkem Kayar, Mehmet Avcı, Başar Uğur, Feridun Yıldırım, Orhan Kuşçu ve Haydar Şahin oynuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Hüseyin Şapkalı, davetleri için Yenişehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a da teşekkürlerini sundu.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Seyfettin Süha Erol ise tiyatro yapılanmalarının çoğalması ve sağlıklı işlemesi için turnelerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Papaz Kaçtı" isimli oyunlarını Mersin'de sahneleyecekleri için duydukları heyecanı dile getirdi.