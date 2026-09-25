Adana Seyhan'da 1670 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da 1670 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde düzenlenen operasyonda 1670 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde 1670 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edildiği belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1670 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Sahte İçkiGüvenlik3. SayfaSeyhanGüncelAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da 1670 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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