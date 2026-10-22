Adana Seyhan'da amcası ve 2 kuzenini bıçakla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Seyhan'da amcası ve 2 kuzenini bıçakla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu amcasını ve 2 kuzenini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu amcasını ve 2 kuzenini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suphi Y. (32) ile müşteki amcası Osman Y. (58), kuzenleri Hasan Y. (26) ve Hüseyin Y. (21) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, taraflar arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Suphi Y'nin 26 Nisan'da alkollü bir şekilde amcasının Barbaros Mahallesi'ndeki evine gittiğini anlatan savcı, ikametgahta karşılıklı küfürleşme sonrası kavganın çıktığını ifade etti.

Savcı, kavgada Suphi Y'nin amcası Osman Y'yi bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığını söyledi.

Sanığın kavgayı ayırmak isteyen kuzenleri Hasan Y. ve Hüseyin Y'yi de basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladığını anlatan savcı, sanığın üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve 2 kez "basit yaralama" suçlarından 9 yıl 8 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Suphi Y. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müştekileri ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve 2 kez "basit yaralama" suçlarından 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelSeyhanAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Milyonlar merakla bekliyor İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:01:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana Seyhan'da amcası ve 2 kuzenini bıçakla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei