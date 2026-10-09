Adana Seyhan\'da baskında kaçak botoks ve gebelik önleyici ilaç ele geçirildi

Adana Seyhan'da baskında kaçak botoks ve gebelik önleyici ilaç ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan Kocavezir Mahallesi'ndeki iş yerine zabıta ve polisin düzenlediği baskında, kilitli iki odada botoks ve gebelik önleyici çok sayıda kaçak ilaç ele geçirildi. İş yeri sahibi M.Ş.T. gözaltına alındı, ilaçlara imha için el konuldu ve M.Ş.T.'nin sorgusu sürüyor.
ADANA'da zabıta ve polis ekiplerinin yaptığı baskında bir iş yerinde çok sayıda botoks ve gebelik önleyici kaçak ilaç ele geçirildi. İş yeri sahibi M.Ş.T. gözaltına alındı.
Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ilaç olduğu ihbarı üzerine zabıta ekipleri, polisle birlikte adrese baskın yaptı. İçeride arama yapan ekipler, iki odanın kapılarının kilitli olduğunu gördü. Kapıları açılan oralarda botoks ve gebelik önleyici gibi çok sayıda kaçak ilaç ele geçirildi. Polis, iş yeri sahibi M.Ş.T.'yi gözaltına aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen ilaçlara imha edilmesi için el koydu. Emniyete götürülen M.Ş.T.'nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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