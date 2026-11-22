Adana Seyhan'da boğazına yemek kaçan müşteri, lokanta sahibinin Heimlich'iyle kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki lokantada döner yiyen müşterinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı. Lokanta sahibi Suphi Atar, nefes almakta zorlanan müşteriye Heimlich manevrası uygulayarak onu kurtardı; olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Sümer Mahallesi'ndeki lokantada döner yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı.
Lokanta sahibi Suphi Atar, nefes almakta zorlandığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.
İlk yardım müdahalesiyle boğazındaki yiyecekten kurtulan kişi rahat nefes aldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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