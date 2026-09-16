Adana Seyhan'da firari hükümlü, saklandığı evde yakalanıp cezaevine konuldu
Adana'da 2016'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralamaktan 30 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü, Seyhan ilçesindeki saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2016'da bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Hüseyin B'nin (27) merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ikamette olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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