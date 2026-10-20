Adana Seyhan'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Adana Seyhan'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese giden ekip, merdivenle indiği boşluktan çıkardığı kediyi sokağa bıraktı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Pınar Mahallesi'ndeki ikametin havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, merdivenle havalandırma boşluğuna indi.
Ekibin çıkardığı kedi yavrusu sokağa bırakıldı.
Kaynak: AA
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