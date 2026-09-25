Adana Seyhan\'da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü kanaldan vatandaşlarca kurtarıldı

Adana Seyhan'da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü kanaldan vatandaşlarca kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkan otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Sürücü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı; sürücünün ismi ve plakası henüz öğrenilemedi.
Adana'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Sürücü, kazayı gören vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Kaynak: AA
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