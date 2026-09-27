Adana Seyhan'da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı, 11 kişi yaralandı

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Adana Seyhan\'da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı, 11 kişi yaralandı
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Adana Seyhan'da Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü önce tabela direğine, sonra alt geçit duvarına çarptı; kazada 11 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılırken yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolcu otobüsünün tabela direğine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıOtomobilİtfaiyeGiresunGüncelSeyhanHatayAdanaSon Dakika

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