Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Gastronomi Alanında Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Gastronomi Alanında Katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında kabul edildiğini duyurdu. Karalar, gastronominin kenti turizm destinasyonu haline getireceğini vurguladı.

06.03.2025 13:09  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi girdiğini duyurdu. Karalar, "Adana'yı bir turizm kenti yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunun da artık dünyada önemli turizm trendlerinden biri olan gastronomi ile olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Adana, Zeydan Karalar'ın göreve gelmesinin ardından gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmek için ikinci kez başvurdu. Adaylık sürecine ilişkin bilgi veren Karalar, şunları söyledi:

"Adana çok önemli değerlere, zenginliklere sahip bir kent. Adana ticaret kenti, tarım kenti, sanayi kenti, tarih kenti, sanat kenti ama aynı zamanda dünyanın en lezzetli yiyecekleri burada. Ancak bugüne kadar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olamadık. Büyükşehir uhdesinde Büyükşehir Belediyesi dosyayı hazırlar ama tabii kentin birçok kurum ve kuruluşu ile daha güçlü bir dosya oluşturmak ve sunmak için çalışır. Biz iki kez ulusal listeye alındık, bir kez Paris'e gittik, bir kez Paris'e gidemedik. Şimdi sayın Valimizin önemli katkılarıyla, diğer bütün paydaşlarımızla birlikte özel bir dosya hazırladık. Dosyamız geride kalan cuma günü oylandı, pazartesi günü Paris için kabul edildi ve Adana; UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında aday listesine alındı. UNESCO'nun gastronomi listesine girerek, gastronomi şehri olmamız noktasında önemli bir olay bu. Adana'yı bir turizm kenti yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunun da artık dünyada önemli turizm trendlerinden biri olan gastronomi ile olabileceğini düşünüyoruz. Adana tabii ki tarihi, sanatı, doğal güzellikleri ile harika bir şehir ama bunların yanı sıra gastronomisi ile çok önemli miktarda turist çekebilecek bir kent. Hatay, Gaziantep, Adana üçlü bir gastronomi destinasyonu olsun istiyoruz."

Adaylığın ardından gelişen süreçle ilgili de bilgi veren Karalar, şunları söyledi:

"UNESCO Listesi'ne girdiğimizde daha fazla turist çekeceğiz"

"Bundan sonraki aşamada Paris'te oylama yapılacak. Bunda da başarılı olduktan sonra inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi dalında dahil oluruz. Böylece Adana'ya bugünkü sayının birkaç katı daha turist çekeriz. Biz Seyhan Belediyesi'nde göreve başladığımızda yerli turist neredeyse yoktu ama bugün 1 milyona yaklaştı. Yabancı turist sayısı 60-65 bindi, şimdi 300 bini aştı. Pandemi ve depremler olmasaydı bu rakamlar muhtemelen iki katına çıkardı. Portakal Çiçeği Karnavalı, Lezzet Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Şalgam ve Kebap Festivali gibi büyük organizasyonların Adana'ya gelen turist sayısının artmasında etkisi var. Bizim de belediye başkanlığımızın ardından Adana'nın güzelliklerini tanıtma noktasında gayretimiz etkili olmuştur. Daha önce yapılmayan tanıtım çalışmalarının hepsini bu kardeşiniz yaptı ve yapmaya da devam edeceğiz. Söz konusu Adana'ysa gerisi teferruattır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zeydan Karalar, Gastronomi, Karalar, Unesco, Turizm, Sağlık, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Gastronomi Alanında Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:02:49. #7.11#
SON DAKİKA: Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Gastronomi Alanında Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.