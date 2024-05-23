Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Daha sonra Sehlikoğlu çiftliğindeki müzeyi gezdi ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'yı makamında ziyaret etti. Kozan Kalesi'nde de incelemelerde bulunan Vali Köşger'e Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve protokol üyeleri eşlik etti.

23.05.2024 09:21
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Köşger, ilçedeki ziyaretleri kapsamında ilk olarak 2013 yılından bu yana kazı çalışması süren Anavarza Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Çukurköprü mevkisindeki Sehlikoğlu çiftliğine geçen Köşger, burada aile tarafından oluşturulan müzeyi gezdi.

Köşger, daha sonra Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Kozan Kalesi'nde de incelemelerde bulunan Vali Köşger'e ziyaretlerinde Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve protokol üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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