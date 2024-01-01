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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yılbaşı Gecesi Güvenlik Önlemlerini Açıkladı - Son Dakika
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yılbaşı Gecesi Güvenlik Önlemlerini Açıkladı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2024 yılına girildiği yılbaşı gecesinde 6 bin 500 personel ile il genelinde güvenlik önlemlerini sıkı tuttuklarını söyledi. Polis ve jandarma ekipleri farklı noktalarda asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Vali Köşger, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğunu belirtti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yılbaşı Gecesi Güvenlik Önlemlerini Açıkladı
01.01.2024 - 00:59,
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ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, 2024 yılına girildiği yılbaşı gecesinde 6 bin 500 personel ile il genelinde güvenlik önlemlerini sıkı tuttuklarını söyledi.

Yılbaşı gecesi, Adana'nın farklı noktalarında polis ve jandarma ekipleri asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile il genelinde asayiş uygulamalarının yapıldığı noktaları gezen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Vali Köşger, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet edip, tatlı ikram etti. İl Emniyet Müdürü İnci de araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti. 2023 yılında 6 Şubat depremleri, savaşlar ve gözyaşlarının yaşandığını aktaran Vali Köşger, Umuyoruz 2024 çok daha güzel gelsin, güzel geçsin. Adana vatandaşların yeni yılı huzur içinde geçirmeleri için güvenlik önlemlerini en üst seviyede aldık. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuzda dedi.

Vali Köşger, il genelinde 5 bin polis, 1500 jandarma toplam 6 bin 500 personel ile güvenlik önlemlerini en üst seviyede tuttuklarını dile getirdi. Asayiş uygulamalarının sabahın ilk saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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