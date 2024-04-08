Adana ve Hatay'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının, ülkenin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her zaman üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını söyledi.
Arıkan, Emniyet Teşkilatının vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda da halkın güven ve desteğini kazandığını ifade etti.
Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı. Geçişe atlı polis ekibi de katıldı.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Güneş, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Törenin ardından polis araçları Atatürk Bulvarı'ndan geçiş yaptı.
Daha sonra Karağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.
Mezarlıktaki programa Güneş'in yanı sıra Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve Belen İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana ve Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümü törenleri düzenlendi - Son Dakika
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Ünsal, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere kaçakçılık, asayiş ve trafik suçlarına kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Mart ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı, terör örgütü propagandası yapan 8 internet sitesi kapatıldı. Ayrıca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirildi ve 26 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Uyuşturucuyla mücadelede ise 12 operasyon gerçekleştirildi ve 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık suçlarına yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Ayrıca geçen ay meydana gelen 238 asayiş olayının yüzde 92'si aydınlatıldı.
Google'ın uygun fiyatlı Pixel serisinin yeni modeli Pixel 8a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ OLED ekran, Tensor G3 işlemci, 128/256 GB depolama, 13 MP selfie kamera, 64 MP ana kamera ve 4,500 mAh pil gibi özellikler bulunacak. Fiyatı ise 500-550 dolar arasında olacak.
Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürecek. Yeni tabletlerin yanı sıra, yenilenmiş bir Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, yeni modellerin beklenenden daha pahalı olacağı iddiaları da gündemde.
Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli otomobillerin batarya ağırlıklarını yarı yarıya azaltmanın önemini vurguladı. Bu sayede hem çevresel açıdan daha anlamlı bir elektrifikasyon sağlanabileceği hem de hammadde kullanımında azalma olacağı belirtildi.
Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
Elon Musk, Brezilya'da ifade özgürlüğüyle ilgili açıklamaları nedeniyle soruşturma altında. Musk, mahkeme kararına meydan okuyarak hesapların tekrar açılacağını belirtti. Ancak hakim, Musk'ı adaleti engellemekle suçlayarak ceza kesme kararı aldı. X (Twitter), bu karara karşı hukuki mücadele edecek.
Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi. Oyuna Kırmızı takım hızlı başlayarak farkı açtı. Oyun sonu 12-6'lık skorla dokunulmazlığın sahibi Kırmızı takım oldu. Ödül olarak takım hamburger ve patates kızartması ve tatlı yedi. Aynı zamanda Kırmızı takım Madrid'e giderek 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak şampiyonlar ligi çeyrek final eşleşmesi Real Madrid - Manchester City maçını canlı izleyecek. Mavi takımda adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı Hakan Hatipoğlu oldu. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı. Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı. Damla Can oyunu kaybedince 'Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun' diyerek isyan etti ve 'Kaybetmemizi isterseniz koyun' ifadesini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?