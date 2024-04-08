Adana ve Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümü törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Adana ve Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümü törenleri düzenlendi

Adana ve Hatay\'da Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümü törenleri düzenlendi

Adana ve Hatay'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

08.04.2024 12:18
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Adana ve Hatay'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının, ülkenin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her zaman üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını söyledi.

Arıkan, Emniyet Teşkilatının vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda da halkın güven ve desteğini kazandığını ifade etti.

Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı. Geçişe atlı polis ekibi de katıldı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Güneş, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Törenin ardından polis araçları Atatürk Bulvarı'ndan geçiş yaptı.

Daha sonra Karağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Mezarlıktaki programa Güneş'in yanı sıra Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve Belen İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana ve Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümü törenleri düzenlendi - Son Dakika

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