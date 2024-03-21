Adana ve Mersin'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adana ve Mersin'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi

Adana ve Mersin\'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) yerleşkesi ve Mersin'in Silifke ilçesinde fidan dikimi etkinlikleri düzenlendi. Adana'da 10 farklı alanda 50 bin fidan dikilirken, Mersin'de ise orman yangınlarından etkilenen Yeşilovacık Mahallesi'nde 1500 fidan toprakla buluşturuldu. Yetkililer, ormanların korunması ve ağaçlandırmanın önemine vurgu yaparak, fidan dikiminin devam edeceğini belirtti.

21.03.2024 15:25
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Adana ve Mersin'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) yerleşkesi içinde hazırlanan alanda öğrenciler ve görevliler fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Yavuz Selim Köşger, fidan dikim töreninde, Adana'nın yüzde 42'sinin ormanlık alan olduğunu söyledi.

Orman alanlarının kutsal ve dokunulmaz olduğunu ifade eden Köşger, "Ormanlarımız, Anayasa'mızın çok ciddi koruması altında. Kimse ormanlarımızı yakarak, yıkarak sahip olacağını zannetmesin. Ülkemizin ve dünyanın istikbali bu." dedi.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da alanda 10 bin olmak üzere kentte 10 farklı alanda bugün 50 bin fidan dikildiğini söyledi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay da üniversitenin açılışından bu yana ağaçlandırma çalışması yaptıklarını kaydetti.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde de orman yangınlarından etkilenen Yeşilovacık Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Orman İşletme Müdürü Harun Boz, orman işçileri ve öğrenciler, 1500 fidanı toprakla buluşturdu.

Boz, programdaki konuşmasında, ilçede 3 yılda çıkan orman yangınlarında 3 bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü, bu alanlardan 3 bininin yeşillendirildiğini söyledi.

Kaynak: AA

21 Mart, Mersin, Adana, Dünya, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana ve Mersin'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika

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