Adana ve Mersin\'de vatandaşlar dev ekranda Filenin Sultanları\'nı destekledi

Adana ve Mersin'de vatandaşlar, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile karşılaşmasını dev ekranda seyretti.

Adana'da vatandaşlar, maçı izlemek için dev ekran kurulan Bülent Angın Bulvarı'ndaki alanda buluştu.

Türk bayrakları ve formalarla alana gelen vatandaşlar, tezahüratlar yaparak millilere destek verdi.

Mersin

Mersin'de de Yenişehir ilçesindeki sahil bandında İtalya-Türkiye arasındaki final müsabakası için dev ekran kuruldu.

Çok sayıda vatandaş, milli takıma destek adına alanda bir araya geldi.

Maçı takip edenler, bayraklar sallayıp tezahüratta bulundu.