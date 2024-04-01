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Adana'yı narenciye çiçeği kokusu sardı

Adana'nın ilkbahar kokusu: 'Portakal çiçeği'

Kadir İyidağ:

"Herkesin gelip Adana'yı görmesi lazım"

ADANA - Adana'da turunç ve narenciye ağaçları çiçek açıp baharı müjdelerken çiçeklerden yayılan güzel koku hem kent sakinlerini hem de gelen turistleri mest ediyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da havaların ısınması ve ilkbahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle portakal, mandalina, limon ve greyfurt ağaçları çiçek açtı. Çukurova'nın uçsuz bucaksız narenciye bahçeleri ile Adana'daki evlerin önünü, cadde ve sokakları süsleyen ağaçların çiçeklerinden yayılan hoş kokuyu içine çekenler adeta mest oluyor.

Çiçekler açtı, karnaval yakında

Bu sene 13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 12. Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'na esin kaynağı olan narenciye çiçekleri kentin adeta havasını değiştirdi.

"Adana'nın hep kötü yönlerini koyuyorlar"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kadir İyidağ, portakal çiçeklerinin kokusunun Adana'yı kapladığını belirterek, "Bu kokular eşliğinde burada ailece yürümeyi seviyoruz. Herkesi davet ediyoruz, hem portakal çiçeği festivaline gelsinler hem de bu kokuyu tatsınlar. İnternette ya da sosyal medyada Adana'nın hep kötü yönlerini çekip koyuyorlar. Doğal olarak insanlarda burayı kötü sanıyor ama öyle değil, gerçekten gelip Adana'yı görmeleri lazım" dedi.

"Festivalden çok memnunuz"

Mustafa Çot isimli vatandaş ise herkesi festivale davet ederek, "Her sene bahar geldiğinde Toroslardan inerken Nisan ayı sonuna kadar memleketimiz cennet. Festivalden çok memnunuz çünkü Adana'mızı tanıtıyor. Birde festivalin ticari bir özelliği yok. Tamamen sanata dayalı bir organizasyon. Portakal çiçeği kokusu eşliğinde yürümek çok güzel. Her taraf yeşil, mis gibi kokuyor ve diğer tarafta da su var daha ne isteyelim" ifadelerini kullandı.