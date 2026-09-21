Adana Yüreğir'de çadırdaki anne ve 5 çocuğu, 23 bin lira yardımla eve yerleştirildi - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de çadırdaki anne ve 5 çocuğu, 23 bin lira yardımla eve yerleştirildi

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Adana Yüreğir\'de çadırdaki anne ve 5 çocuğu, 23 bin lira yardımla eve yerleştirildi
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Adana Yüreğir'de çadırda yaşayan anne ve 5 çocuğu, İçişleri Bakanı'nın talimatıyla devlet desteğiyle kiralanan eve yerleştirildi. Aileye 23 bin lira yardım yapıldı; okul çağındaki 3 çocuğa ise çanta ve kırtasiye malzemesi temin edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çadırda kalan anne ve 5 çocuğu, devlet desteğiyle tahsis edilen eve yerleştirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde babasına ait çadırda çocuklarıyla kalan Hatun Aslaner'in (28) yaşamını güçlükle sürdürdüğüne ilişkin yayımlanan haberin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Adana Valiliği koordinesinde çalışma başlatıldı.

Aileyle görüşen Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, Yunus Emre Mahallesi'nde ev kiraladı.

Temizliği yapılan ikamete gıda malzemeleri, beşik, halı, mobilya, beyaz eşya ve mutfak gereçleri yerleştirildi, Aslaner'in 5 çocuğundan okul çağındaki 3'ü için çanta ve kırtasiye malzemeleri temin edildi.

Vakıf tarafından 23 bin lira yardım yapılan aile, eve taşındı.

"Çocuklarım inşallah okuyacak, iyi huylu olacak"

Hatun Aslaner, gazetecilere, eski komşuları tarafından dolandırıldıkları gerekçesiyle eşiyle tartıştığını ve ayrı yaşamaya başladıklarını söyledi.

Polis ekiplerinin, dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma yürütmesi üzerine ifade verdiğini dile getiren Aslaner, oturduğu evin kirasını ödeyemediği için çocuklarıyla çadırda kalmaya başladığını anlattı.

Aslaner, çadırda zor günler geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun İçişleri Bakanı'mızdan, sesimizi duydu. Yağmurlar başlamadan bizi eve getirdiler, eşyalarımın hepsini aldılar. Çok teşekkür ediyorum. Devletime, İçişleri Bakanı'na, Kaymakam Bey'e, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ummadığımız yerde elimizden tuttu, bize aile oldu. Evimize yerleştirdiler, eşyalarımızı aldılar, çocuklarıma giyim aldılar. Çok teşekkür ederiz. Hem anne hem baba oldu bize. Allah bin kere razı olsun ondan. Çocuklarım inşallah okuyacak, iyi huylu olacak."

Kaynak: AA
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