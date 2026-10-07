Adana Yüreğir'de uyuşturucu satıcısı 13 yıl 1 ay 15 gün hapis, 300 bin lira ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Yüreğir'de uyuşturucu satıcısı 13 yıl 1 ay 15 gün hapis, 300 bin lira ceza aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yüreğir'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 10 Eylül 2025'te yakalanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık D.C.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, internet tabanlı programlar aracılığıyla sipariş usulü uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan D.C.Ö'nün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındığını belirtti.

Sanığın 10 Eylül 2025'te Hürriyet Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye 14,07 gram sentetik uyuşturucu ve 56 uyuşturucu hap satarken polis ekiplerince yakalandığını anlatan savcı, ikamette hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade etti.

Sanığın cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğunu belirten savcı, D.C.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

D.C.Ö. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaMahkemeYüreğirGüncelEylülAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
TFF’de sürpriz karar İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
TFF'de sürpriz karar! İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 17:30:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana Yüreğir'de uyuşturucu satıcısı 13 yıl 1 ay 15 gün hapis, 300 bin lira ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei