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Adapazarı Belediyesi Cadde ve Sokakları Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Adapazarı Belediyesi Cadde ve Sokakları Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Adapazarı Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi' kapsamında cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, projenin 10. etabının tamamlanmasıyla 1735 günde 740 cadde ve sokağın tamamen yenileneceğini belirtti.

Adapazarı Belediyesi Cadde ve Sokakları Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor
19.12.2023 - 10:09,
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Adapazarı Belediyesince başlatılan "Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi" ile cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, altyapısı, asfaltı, kaldırımı, ağaçlandırması ve aydınlatmalarıyla şehrin kalbi Adapazarı'nın çehresini değiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Işıksu, 2019 yerel seçimlerinde göreve geldikleri gün projeyi başlattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"AK belediyeciliğin değişmez vizyonu olan vatandaşlarımızın gönüllerinde daima yer almak temel hedefimizdi. 84 mahallemizde ihtiyaç tespit ettiğimiz cadde ve sokaklarda Türk Telekom, AGDAŞ, SEDAŞ ve SASKİ gibi kurumlarımızın altyapı desteği sonrasında asfalt, kaldırım, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Çalışma yaptığımız her yerde vatandaşlarımızla buluşarak, istişarelerimizi yaparak süreci ilerlettik ve Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemiz hamdolsun büyük beğeniyle karşılandı."

Projenin ihtiyaç tespitleriyle devam edeceği bilgisini paylaşan Işıksu, "Planlı, organize ve hızlı şekilde çok çalışmayı sürdüreceğiz. Adapazarı'mıza hizmet etmeyi, yaptığımız hizmetlerle hemşehrilerimizin gönlünde yer almayı çok önemsiyoruz. Allah'ın izniyle 10. etap da tamamlandığında 1735 günde 740 cadde ve sokağımız tamamen yenilenmiş oluyor. Şehrin kalbi Adapazarı'mızı her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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