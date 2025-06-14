Adapazarı'nda Metrobüs Hattı İçin Traffik Kesintisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nin tek yönünün 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma kapsamında çarşıdan donatım istikametine seyreden şeridin Gar Meydanı ve 1. Geçit arası bölümünün, 14 Haziran Cumartesi saat 08.00'dan itibaren 18 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, sürücülere alternatif güzergah olan Kudüs Caddesi'ni kullanmaları tavsiyesinde bulundu.