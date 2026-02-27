Adapazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adapazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adapazarı\'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
27.02.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafif ticari araç ve minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.B. (51) yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüsü A.K. ve H.B. ile Emel Kalfa, Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa, hastanede kurtarılamadı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adapazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü Katilleri tanıdık çıktı Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
AYM Başkanı’ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Üniversite öğrencilerine af geliyor İşte detaylar Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:03
Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat
Bakan Gürlek'ten 81 il başsavcılıklarına talimat
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:26:02. #7.13#
SON DAKİKA: Adapazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.