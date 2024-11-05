Adapazarı'nda Trafik Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Adnan Menderes Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.