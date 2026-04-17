Adapazarı'nda Yaya Kazada Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
15 Temmuz Camili Mahallesi 230. Sokak üzerinde Ş.G. (48) idaresindeki 16 V 4428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımdaki Oğuz Kağan İ'ye (17) çarptı.
Kazada Oğuz Kağan İ. yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğuz Kağan İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Ş.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
