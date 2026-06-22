Adapazarı'nın 105. Kurtuluş Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Adapazarı'nın 105. Kurtuluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

Adapazarı\'nın 105. Kurtuluş Yılı Coşkuyla Kutlandı
22.06.2026 16:53
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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Söğütlü Belediyesinin ev sahipliğinde Sıraköy Mezarlığı'nda Halit Molla Anma Programı ve Orhan, Şerefiye ile Yeni Camilerde şehitler için mevlit okunmasıyla dün başlayan program, Adapazarı ilçesindeki Ağa Camisi'nden Tarihi Orman Camisi'ne gerçekleştirilen "Kurtuluş Yürüyüşü"yle devam etti.

Burada, sela okunması ve bayrak asılmasının yanı sıra Yerel Kültür Derneğince keşkek ikramı yapıldı. Program kapsamında ayrıca Adapazarı Ticaret Müzesi'nde bilgi evleri yıl sonu sergisi ilgilerin beğenesine sunuldu.

Kurtuluş yürüyüşüne katılan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Celal Coşkun, AA muhabirine, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünün millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Birlik ve beraberliğin bozulmaması ve daim olmasını temenni eden Coşkun, "Allah güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin. Cephedeki güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin. Önemli olan vatan, vatan, vatan.. Vatansız hiçbir şey olmaz." dedi.

Coşkun, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde çektikleri sıkıntılara değinerek, 1 matara suyla 10 gün idare ettiklerini anlattı.

Birlik ve beraberlik istediğini dile getiren Coşkun, "Allah düşmanlara fırsat vermesin. Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Bu siyonist İsrail'i kökünden mahvetsin. Orada çoluk çocuk demeden Müslümanları katlediyorlar şu anda, dualarımız onların yanında." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, gaziler ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

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