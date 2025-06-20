Adapazarı Ticaret Müzesi 39 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Sakarya'da 1913'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak kurulan daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun tarihi binasında geçen yıl hizmet vermeye başlayan Adapazarı Ticaret Müzesi, yaklaşık 39 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Adapazarı İslam Ticaret Bankası, bölge esnafının nakit ihtiyacını karşılamak üzere 13 bin 629 Osmanlı lirası kaynakla şahsi teşebbüs ve özel sermayeyle kurularak faizsiz bankacılık sistemini uyguladı.

Cumhuriyetin ilanının ardından faaliyet alanını genişleten bankanın merkezi Ankara'ya taşınarak adı 31 Mart 1937'de Türk Ticaret Bankası AŞ olarak değiştirildi.

Zaman içerisinde kullanım dışında kalan bankanın Sakarya'daki tarihi binası, Adapazarı Belediyesinin girişimleriyle restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

Geçen yıl Adapazarı'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 21 Haziran'da hizmet vermeye başlayan Adapazarı Ticaret Müzesi'ni 1 yılda yaklaşık 39 bin kişi ziyaret etti.

Adapazarı İslam Ticaret Bankası'nın kuruluşu ve tarihçesinin anlatıldığı müzede, kağıt ve madeni paraların yanı sıra pul, çek, kasa gibi bankacılık ve şehrin ticaret tarihini yansıtan 565 farklı türde koleksiyon sergileniyor.

Eğitim ve atölye çalışmalarının yapıldığı müzede, öğrencilere şehrin ticaret tarihi ve müzecilik konusunda bilgi veriliyor.

"Müzemize çok yoğun ilgi var"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AA muhabirine, bankanın ilk yerli ve milli bankalarından biri olduğunu söyledi.

Bankanın Adapazarlı kurucularının Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulmasına da öncülük ettiğini anlatan Işıksu, Adapazarı İslam Ticaret Bankası bu yönüyle şehrin ticaret tarihine damga vurduğunu, ekonomik bağımsızlık ve yerli girişimcilik ruhunun simgesi olduğunu belirtti.

Işıksu, müzeye çevirirken binanın tarihi dokusunu koruduklarına değinerek, "Uzmanlarla kapsamlı restorasyon yaptık. İçerik tasarımı, arşiv çalışmaları ve dijital anlatımlarla müzeyi zenginleştirdik. Anıtlar Kurulu ile istişare ederek müzenin her detayına çok özen gösterdik." dedi.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Türk Ticaret Bankası yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile diğer ilgililere teşekkür eden Işıksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adapazarı Ticaret Müzesi, şehrimizin ticaret geleneğini, ticari hafızasını ve üretim kültürünü yaşatmak için kuruldu. Geçmişteki esnaf hikayelerini, girişimci ruhu ve yerli kalkınma anlayışını gelecek nesillere aktarıyor. Adapazarı'nın ticaret tarihine sahip çıkan, kültürel ve ekonomik mirasını koruyan kıymetli bir mekan ortaya çıktı. Gençlerimize ilham veren, geçmişle bağ kuran müzemize çok yoğun ilgi var, oldukça memnunuz. Herkesi müzemizi görmeye davet ediyoruz."